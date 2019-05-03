Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Парагваем об отмене виз для владельцев диппаспортов

Милли меджлис (парламент) Азербайджана утвердил на пленарном заседании в пятницу межправительственное соглашение с Парагваем «Об освобождении от визовых ограничений владельцев дипломатических, официальных или служебных паспортов».

Документ был подписан 23 марта 2019 года в Асунсьоне в рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Парагвай.

Р.Бабаев