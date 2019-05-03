Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.05.2019 15:49

Анкара назвала необоснованными страхи Вашингтона из-за С-400

Турция считает необоснованными опасения США относительно того, что российские С-400 будут считывать информацию с американских F-35, но Анкара готова рассмотреть инициативы для ликвидации этих страхов, цитирует в пятницу агентство "Анадолу" заявление министра обороны Турции Хулуси Акара.

"Турция предприняла все необходимые меры в данном вопросе. Мы открыты для обсуждений новых инициатив", - приводит агентство его слова.

Он добавил, что на следующей неделе в Турцию прибудет делегация НАТО, с которой будет проведена дискуссия по теме поставок С-400. Х.Акар подчеркнул, что Анкара прилагает все свои усилия, чтобы объяснить союзникам по Североатлантическому альянсу ошибочность их суждений относительно С-400.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, США, С/400, ОПАСЕНИЯ


Похожие новости


Эрдоган считает, что американская программа F-35 обречена на провал в случае исключения из нее Турции Эрдоган и Трамп обсудили создание рабочей группы по вопросу закупок Турцией у России С-400 Связывать участие Анкары в программе F-35 и покупку С-400 некорректно - МИД Турции Решение США по иранской нефти не способствует стабильности в регионе - глава МИД Турции НАТО позитивно отнеслась к предложению Турции о рабочей группе по С-400, от США реакции пока нет - Чавушоглу Турция рассчитывает, что США не будут вводить санкции по ее сделкам с Ираном и Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]