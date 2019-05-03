Анкара назвала необоснованными страхи Вашингтона из-за С-400

Турция считает необоснованными опасения США относительно того, что российские С-400 будут считывать информацию с американских F-35, но Анкара готова рассмотреть инициативы для ликвидации этих страхов, цитирует в пятницу агентство "Анадолу" заявление министра обороны Турции Хулуси Акара.

"Турция предприняла все необходимые меры в данном вопросе. Мы открыты для обсуждений новых инициатив", - приводит агентство его слова.

Он добавил, что на следующей неделе в Турцию прибудет делегация НАТО, с которой будет проведена дискуссия по теме поставок С-400. Х.Акар подчеркнул, что Анкара прилагает все свои усилия, чтобы объяснить союзникам по Североатлантическому альянсу ошибочность их суждений относительно С-400.