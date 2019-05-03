В Венгрии призывают Брюссель не вводить в заблуждение Анкару о перспективах вступления в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в пятницу призвал Брюссель перестать вводить в заблуждение Турцию относительно ее перспектив вступления в ЕС, а предложить ей взамен всеобъемлющее стратегическое партнерство, сообщает агентство Associated Press.

"Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его коллеги из более крупных стран-членов ЕС в обсуждениях за закрытыми дверями высказываются против членства Турции, но публично об этом не говорят", - передает агентство.

Вместе с тем, П.Сийярто указывает на то, что "безопасность Европы на сегодняшний день начинается в Турции". Он полагает, что Брюссель должен предложить Анкаре "всеобъемлющее стратегическое партнерство".

В пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу находится с визитом в Венгрии.