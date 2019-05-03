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Регион 03.05.2019 16:42

Зариф не считает неизбежной войну Ирана с США, но не исключает опасных инцидентов - СМИ

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил в интервью британской газете Independent, что не считает войну Ирана с США неизбежной, однако он не исключает, что могут произойти инциденты, которые способны привести к военному конфликту.

"Он рассказал, что, хотя он и не считает войну между Ираном и США неизбежной, могут произойти инциденты, которые способны перерасти в военный конфликт", - пишет газета. Дж.Зариф беседовал с ее корреспондентом в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН несколько дней назад.

Он добавил, что "инциденты" могут произойти в Персидском заливе и в Ормузском проливе, через который проходит 30% нефти из региона. Пролив находится под контролем иранского Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР), и все проходящие через Ормузский пролив корабли контактируют именно с ним.

Дж.Зариф напомнил об инциденте, произошедшем в январе 2016 года, когда два американских корабля зашли в иранские воды и были задержаны силами КСИР. Избежать эскалации удалось благодаря прямой линии связи между Дж.Зарифом и бывшим госсекретарем США Джоном Керри, отмечает газета.

Однако сейчас подобной линии связи больше нет.

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Тэги: ИРАН, США, МИД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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