В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла наказание основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы, назначенное ему судом Великобритании за нарушение условий освобождения под залог, несоразмерным этому преступлению.
"Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям серьезно обеспокоена развитием этой ситуации, включая несоразмерный (преступлению - ИФ) приговор в адрес господина Ассанжа", - говорится в заявлении группы, распространенном на сайте Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН).
В заявлении отмечается, что Дж.Ассанж получил практически максимальный срок, предусмотренный законами Британии, за свое преступление. В то же время, правозащитники УВКПЧ ООН считают нарушение условий освобождения под залог незначительным нарушением.
Ранее сообщалось, что британский суд отправил основателя Wikileaks Дж.Ассанжа на 50 недель в тюрьму.
Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Дж.Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Дж.Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.
В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.
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