Мэй увидела в провальных результатах на местных выборах желание британцев скорее покинуть ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу заявила, что неудачные для ее Консервативной партии, а также для оппозиции в лице лейбористов, итоги выборов в местные органы самоуправления в Англии и Северной Ирландии отражают желание британцев скорее выйти из ЕС.

"Я думаю, что посыл вчерашних выборов для нас обоих - и для консерваторов, и для лейбористов, - один. Просто договоритесь и осуществите выход Британии из ЕС", - заявила она в пятницу на конференции Консервативной партии Уэльса.

Глава МИД Британии Джереми Хант придерживается той же позиции.

"Еще одна причина (неудачных результатов - ИФ) - злость избирателей на обе главные партии из-за неудачных попыток осуществить Brexit вовремя", - цитирует его канал Sky News.

Накануне в Британии прошли региональные выборы в органы самоуправления Англии и Северной Ирландии. Как консерваторы, так и лейбористы, по предварительным данным, терпят неудачу на выборах. Точные результаты голосования ожидаются к вечеру пятницы.