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Дальнее зарубежье 03.05.2019 17:45

Мэй увидела в провальных результатах на местных выборах желание британцев скорее покинуть ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу заявила, что неудачные для ее Консервативной партии, а также для оппозиции в лице лейбористов, итоги выборов в местные органы самоуправления в Англии и Северной Ирландии отражают желание британцев скорее выйти из ЕС.

"Я думаю, что посыл вчерашних выборов для нас обоих - и для консерваторов, и для лейбористов, - один. Просто договоритесь и осуществите выход Британии из ЕС", - заявила она в пятницу на конференции Консервативной партии Уэльса.

Глава МИД Британии Джереми Хант придерживается той же позиции.

"Еще одна причина (неудачных результатов - ИФ) - злость избирателей на обе главные партии из-за неудачных попыток осуществить Brexit вовремя", - цитирует его канал Sky News.

Накануне в Британии прошли региональные выборы в органы самоуправления Англии и Северной Ирландии. Как консерваторы, так и лейбористы, по предварительным данным, терпят неудачу на выборах. Точные результаты голосования ожидаются к вечеру пятницы.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ВЫБОРЫ, МЭЙ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]