Мэй увидела в провальных результатах на местных выборах желание британцев скорее покинуть ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу заявила, что неудачные для ее Консервативной партии, а также для оппозиции в лице лейбористов, итоги выборов в местные органы самоуправления в Англии и Северной Ирландии отражают желание британцев скорее выйти из ЕС.
"Я думаю, что посыл вчерашних выборов для нас обоих - и для консерваторов, и для лейбористов, - один. Просто договоритесь и осуществите выход Британии из ЕС", - заявила она в пятницу на конференции Консервативной партии Уэльса.
Глава МИД Британии Джереми Хант придерживается той же позиции.
"Еще одна причина (неудачных результатов - ИФ) - злость избирателей на обе главные партии из-за неудачных попыток осуществить Brexit вовремя", - цитирует его канал Sky News.
Накануне в Британии прошли региональные выборы в органы самоуправления Англии и Северной Ирландии. Как консерваторы, так и лейбористы, по предварительным данным, терпят неудачу на выборах. Точные результаты голосования ожидаются к вечеру пятницы.
Всеафганский совет старейшин в Кабуле завершился призывом к миру с талибами - СМИ
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Парагваем об отмене виз для владельцев диппаспортов
НАТО продолжит углублять военное сотрудничество с Азербайджаном – главный маршал авиации
Louis Dreyfus может открыть бизнес для инвесторов впервые за свою 168-летнюю историю
Баффет объявил об инвестициях Berkshire в Amazon и посетовал, что не сделал этого раньше
Французский путешественник пересек в бочке Атлантический океан за 122 дня
Минтруда Азербайджана перечислил на счета участников Второй мировой войны единовременную матпомощь
Азеригаз в 2009-2019гг газифицировало свыше 2,3 тыс. населенных пунктов
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР