Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-марте сократилась до 60,5% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-марте 2019 года сократились на 0,4% – до 8 млрд 339,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 3,7% - до 5 млрд 41,7 млн манатов или 60,5% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,48%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-марте 2019 года вырос на 4,9% - до 3 млрд 297,4 млн манатов или 39,5% всех вкладов.

На 31 марта 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 732,4 млн манатов, нерезидентов – 606,7 млн манатов. С начала года вклады резидентов выросли на 1,6%, нерезидентов – сократились на 20,6%.

В целом, на 1 апреля 2019 года объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 124,3 млн манатов, что на 1,2% больше показателя на конец 2018 года.

А. Мамедов