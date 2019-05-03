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Лавров и Помпео на встрече 6 мая в Финляндии обсудят Венесуэлу, Сирию и, возможно, Украину - Рябков

Венесуэла станет главной темой намеченных на 6 мая в Финляндии переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео, сообщил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча состоится. Понятно, что Венесуэла станет главной темой встречи Лавров-Помпео в Рованиеми", - сказал С.Рябков в пятницу "Интерфаксу".

"Кроме того, по-видимому, речь пойдет о Сирии, возможно об Украине", - отметил замминистра.

По словам С.Рябкова, "если останется время, министры могут коснуться и двусторонней тематики".

Накануне пятницу в МИД России сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров может провести встречу с госсекретарем США Майком Помпео на следующей неделе в финском Рованиеми. "Возможность такой встречи не исключаем", - заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

6-7 мая в Рованиеми состоится заседание Арктического совета, в котором ожидается участие российского министра и госсекретаря США.

Ранее в четверг западные СМИ сообщали со ссылкой на представителя госдепа США, что М.Помпео и С.Лавров, как ожидается, встретятся на следующей неделе "на полях" заседания Арктического совета и обсудят разногласия Вашингтона и Москвы в отношении кризиса в Венесуэле.

Представитель госдепа отмечал, что М.Помпео и С.Лавров в ходе переговоров также затронут "широкий круг вопросов".

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ПОМПЕО, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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