Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов

Банк ВТБ (Азербайджан) перевел на новый режим работы филиалы «Аджеми», «Гянджлик» и «Нефтчиляр». Согласно новому графику, 3 филиала банка, расположенных в густонаселенных частях города, будут работать 6 дней в неделю.

Режим работы филиалов: по будням с 09.00 до 19.00 по субботам с 10.00 до 16.00.

Данные отделения банка ВТБ (Азербайджан) продолжат выплату компенсаций по кредитам в иностранной валюте, а также предоставят клиентам такие услуги, как выдача средств с текущего счета, отправка и получение срочных денежных переводов, открытие текущих счетов, заказ и выдача пластиковых карт, открытие и пополнение депозитных счетов. Также клиенты банка могут обращаться в офис по вопросам погашения по кредитам, приема и оформления кредитных заявок, обмена валюты, оплаты штрафов и коммунальных платежей, приема платежных поручений, заявлений для подключения к Интернет/Мобильному банкингу.