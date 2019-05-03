Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

03.05.2019 18:43

Всеафганский совет старейшин в Кабуле завершился призывом к миру с талибами - СМИ

Всеафганский совет старейшин в пятницу завершил встречу в Кабуле, длившуюся в течение пяти дней, призывом к мирным переговорам с движением "Талибан" и обещанием президента Ашрафа Гани освободить из-под стражи 175 заключенных талибов, передает агентство Associated Press.

"Я хочу сказать "Талибану", что выбор теперь в его руках. Сейчас ваша очередь показать, чего вы хотите", - сказал А.Гани на церемонии закрытия Высшей всеафганской ассамблеи - "Лойя джирга".

Он отметил, что посыл пятидневной встречи однозначен: афганцы хотят мира.

Однако, по данным агентства, талибы отвергли предложение перемирия, заявив, что атаки будут происходить и во время священного для мусульман месяца Рамадан. В заявлении указано, что бойцы группировки будут осторожны и стараться избегать жертв среди мирного населения.

Совет открылся 29 апреля. В нем приняли участие более 3,2 тыс. делегатов. Эта встреча - первая за последние шесть лет Высшая всеафганская ассамблея.

В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, СОВЕТ, ЗАВЕРШЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]