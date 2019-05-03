Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.05.2019 19:25

Нацбанк Беларуси не ожидает шоков для белорусской экономики из-за ситуации с "грязной" российской нефтью

Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур не ожидает существенного влияния ситуации с поставками некондиционной нефти из РФ на результаты денежно-кредитной политики.

"Существенного влияния ситуация с поставками нефти (некондиционной) из России на денежно-кредитную политику не окажет. Мы отдельные расчеты (влияния ситуации с нефтью на монетарную политику) не делали, мы полагаемся на уже известные оценки. Это не очень большие суммы. Экономика должна уметь правильно реагировать на такие ситуации, я не назвал бы их шоками", - сказал П.Каллаур на брифинге в пятницу в Минске.

Он не исключил, что подобные ситуации могут оказывать "временное негативное влияние на состояние платежного баланса". При этом, отметил глава НББ, "в этом и состоит задача властей, чтобы экономика была гибкой и реагировала на негативные ситуации".

Как сообщалось, вечером 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о поставках некондиционной нефти из РФ. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Беларусь 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

26 апреля в Минске прошли переговоры с партнерами из Беларуси, Польши и Украины об ухудшении качества российской нефти, с российской стороны во встрече участвовали представители министерства энергетики РФ, "Транснефти" и "РЖД". Переговоры продолжились 29-30 апреля в Москве. По результатам переговоров приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента.

2 мая в 12.40 кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" поступила на границу Беларуси, была начата ее прокачка на Мозырский НПЗ, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ


Похожие новости


Беларусь обеспокоена отсутствием прогресса в переговорах с РФ по цене на газ с 2020 года - посол Семашко Глава МИД Белоруссии заявил, что ни о каком объединении с Россией не может идти речи Спикер Милли Меджлиса совершит визиты в Беларусь и Россию В Баку выступят звезды оперы России и Беларуси

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]