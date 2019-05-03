Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур не ожидает существенного влияния ситуации с поставками некондиционной нефти из РФ на результаты денежно-кредитной политики.
"Существенного влияния ситуация с поставками нефти (некондиционной) из России на денежно-кредитную политику не окажет. Мы отдельные расчеты (влияния ситуации с нефтью на монетарную политику) не делали, мы полагаемся на уже известные оценки. Это не очень большие суммы. Экономика должна уметь правильно реагировать на такие ситуации, я не назвал бы их шоками", - сказал П.Каллаур на брифинге в пятницу в Минске.
Он не исключил, что подобные ситуации могут оказывать "временное негативное влияние на состояние платежного баланса". При этом, отметил глава НББ, "в этом и состоит задача властей, чтобы экономика была гибкой и реагировала на негативные ситуации".
Как сообщалось, вечером 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о поставках некондиционной нефти из РФ. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".
В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.
Беларусь 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
26 апреля в Минске прошли переговоры с партнерами из Беларуси, Польши и Украины об ухудшении качества российской нефти, с российской стороны во встрече участвовали представители министерства энергетики РФ, "Транснефти" и "РЖД". Переговоры продолжились 29-30 апреля в Москве. По результатам переговоров приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента.
2 мая в 12.40 кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" поступила на границу Беларуси, была начата ее прокачка на Мозырский НПЗ, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
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