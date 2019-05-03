HSBC увеличил прибыль и выручку в I квартале

Британский HSBC Holdings Plc, крупнейший банк Европы, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2019 года на 34% благодаря хорошим результатам подразделения, в которое входят розничный бизнес и операции в сфере управления активами состоятельных клиентов.
Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте повысилась до $4,13 млрд по сравнению с $3,09 млрд за тот же период предыдущего года.
Консенсус-прогноз экспертов, опубликованный банком в апреле, предусматривал чистую прибыль HSBC в первом квартале на уровне $3,7 млрд.
Чистый процентный доход повысился на 0,1% - до $7,47 млрд, выручка - на 5%, до $14,43 млрд с $13,71 млрд годом ранее.
Скорректированная доналоговая прибыль подразделения розничных банковских услуг и управления состояниями (Retail Banking and Wealth Management) в первом квартале увеличилась на 19%, до $2,23 млрд.
В подразделении глобального банкинга и рыночных решений прибыль осталась на уровне января-марта прошлого года, как и в подразделении, занимающемся обслуживанием корпоративных клиентов.
В глобальном подразделении Private Banking прибыль снизилась на 12%, до $98 млн.
Показатель достаточности обыкновенного капитала первого уровня HSBC на конец марта 2019 года составил 14,3% по сравнению с 14% годом ранее.
Главный финансовый директор HSBC Ивен Стивенсон заявил в пятницу, что банк внимательно следит за ситуацией в экономике Великобритании, чтобы не пропустить сигналы ослабления экономики и ухудшения способности британцев платить по долгам.
"Наши показатели растут хорошими темпами, однако очевидно, что неопределенность, связанная с Brexit, создает проблемы для бизнеса и потребителей", - отметил он.
Акции HSBC подорожали на 2,1% по итогам торгов в Гонконге в пятницу и прибавляют 2,3% в ходе сессии в Лондоне.
Крупнейшими рынками HSBC являются Великобритания и Гонконг.
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