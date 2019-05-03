Баффет объявил об инвестициях Berkshire в Amazon и посетовал, что не сделал этого раньше

Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. приобрела долю в интернет-ритейлере Amazon.com Inc., заявил У.Баффет в интервью CNBC.
У.Баффет отметил, что решение об инвестициях принял не он, а один из портфельных управляющих Berkshire - Тед Уэшлер или Тодд Коумз.
"Я был идиотом, что не покупал акции Amazon", - сказал он.
Berkshire обнародует информацию о своих активах по данным на конец первого квартала 2019 года позднее в этом месяце.
В прошлом У.Баффет хорошо отзывался о главном исполнительном директоре Amazon Джеффе Безосе, и называл своей ошибкой то, что не вложил средства в интернет-ритейлера на раннем этапе деятельности Amazon.
"Я был очень, очень и очень высокого мнения о способностях Джеффа Безоса, когда я впервые встретил его, и все-таки я его недооценил", - говорил У.Баффет на годовом собрании акционеров в прошлом году.
В прошлом году Berkshire, Amazon и JPMorgan Chase & Co. создали совместный проект, получивший название Haven, целью которого является снижение расходов на медицинское обслуживание для сотрудников трех компаний.
Т.Уэшлер и Т.Коумз управляют в Berkshire портфелями активов объемом по $13 млрд каждый.
У.Баффет долгое время избегал инвестиций в акции технологических компаний, говоря, что не понимает этот рынок. Исключение он сделал для IBM, вложив в эту компанию $10 млрд в 2011 году, однако эта инвестиция оказалась неудачной, и миллиардер продал почти все бумаги IBM в 2018 году.
Акции Apple Berkshire приобрела лишь в 2016 году и со временем нарастила долю в производителе iPhone до $50 млрд.
Стоимость акций Amazon подскочила на 27% с начала 2019 года. На предварительных торгах в пятницу бумаги интернет-ритейлера прибавляют в цене 2,3%.
Всеафганский совет старейшин в Кабуле завершился призывом к миру с талибами - СМИ
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Парагваем об отмене виз для владельцев диппаспортов
НАТО продолжит углублять военное сотрудничество с Азербайджаном – главный маршал авиации
Французский путешественник пересек в бочке Атлантический океан за 122 дня
Минтруда Азербайджана перечислил на счета участников Второй мировой войны единовременную матпомощь
Азеригаз в 2009-2019гг газифицировало свыше 2,3 тыс. населенных пунктов
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Путин и Трамп обсудили отношения РФ и США, а также КНДР, Венесуэлу и Украину - Кремль
Трамп: Китай заинтересован в трехстороннем ядерном соглашении с США и РФ
Латвийский национальный архив готовится обнародовать новые документы о деятельности КГБ СССР в республике
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР