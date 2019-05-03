Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 03.05.2019 20:55

Баффет объявил об инвестициях Berkshire в Amazon и посетовал, что не сделал этого раньше

Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. приобрела долю в интернет-ритейлере Amazon.com Inc., заявил У.Баффет в интервью CNBC.

У.Баффет отметил, что решение об инвестициях принял не он, а один из портфельных управляющих Berkshire - Тед Уэшлер или Тодд Коумз.

"Я был идиотом, что не покупал акции Amazon", - сказал он.

Berkshire обнародует информацию о своих активах по данным на конец первого квартала 2019 года позднее в этом месяце.

В прошлом У.Баффет хорошо отзывался о главном исполнительном директоре Amazon Джеффе Безосе, и называл своей ошибкой то, что не вложил средства в интернет-ритейлера на раннем этапе деятельности Amazon.

"Я был очень, очень и очень высокого мнения о способностях Джеффа Безоса, когда я впервые встретил его, и все-таки я его недооценил", - говорил У.Баффет на годовом собрании акционеров в прошлом году.

В прошлом году Berkshire, Amazon и JPMorgan Chase & Co. создали совместный проект, получивший название Haven, целью которого является снижение расходов на медицинское обслуживание для сотрудников трех компаний.

Т.Уэшлер и Т.Коумз управляют в Berkshire портфелями активов объемом по $13 млрд каждый.

У.Баффет долгое время избегал инвестиций в акции технологических компаний, говоря, что не понимает этот рынок. Исключение он сделал для IBM, вложив в эту компанию $10 млрд в 2011 году, однако эта инвестиция оказалась неудачной, и миллиардер продал почти все бумаги IBM в 2018 году.

Акции Apple Berkshire приобрела лишь в 2016 году и со временем нарастила долю в производителе iPhone до $50 млрд.

Стоимость акций Amazon подскочила на 27% с начала 2019 года. На предварительных торгах в пятницу бумаги интернет-ритейлера прибавляют в цене 2,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: BERKSHIRE, AMAZON, ИНВЕСТИЦИИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]