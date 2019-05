Louis Dreyfus может открыть бизнес для инвесторов впервые за свою 168-летнюю историю

Louis Dreyfus Company (LDC), один из крупнейших в мире агротрейдеров, ищет потенциальных инвесторов и может открыть бизнес для них впервые за свою 168-летнюю историю.

Компания намерена продать долю акций инвесторам, чтобы привлечь средства для развития бизнеса на быстрорастущих emerging markets, таких, например, как Китай, и ведет переговоры с потенциальными партнерами, заявил главный исполнительный директор LDC Ян МакИнтош в интервью агентству Bloomberg.

Маржа прибыли в традиционных для LDC направлениях бизнеса, включая торговлю сахаром и хлопком, снижается, и компания нацелена на развитие операций в сферах, более близких потребителям, отметил Я.МакИнтош.

"Мы хотим, чтобы наш бизнес двигался в этом направлении. Мы считаем, что работа с региональными партнерами является эффективным способом добиться роста", - заявил он.

Источники Bloomberg сообщают, что LDC провела предварительные переговоры с несколькими азиатскими торговыми домами, включая крупнейших японских трейдеров.

По словам одного из источников, компания также обсуждала возможность партнерства с китайской Cofco Corp., крупнейшим в стране производителем продуктов питания, и ее подразделением Cofco International, отвечающим за глобальные рынки.

Louis Dreyfus входит в четверку крупнейших агротрейдеров мира, так называемую ABCD. Участниками этой группы, более столетия контролирующей мировую торговлю сельхозпродукцией, также являются Archer-Daniels-Midland Co. (ADM), Bunge Ltd. и Cargill Inc. На долю Louis Dreyfus приходится порядка 10% мирового объема торговли сырьем.

Основные операции сосредоточены в Женеве, штаб-квартира находится в Роттердаме, однако компания также ведет деятельность еще более чем в 100 странах мира. В частности, Louis Dreyfus владеет складскими помещениями в Северной и Южной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, в Европе и регионе Черного моря.