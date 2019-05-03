Венесуэлу, Ливию и Сахель обсудит 13 мая Совет ЕС по иностранным делам

Совет ЕС на уровне глав МИД, который соберется в Брюсселе 13 мая, рассмотрит ситуацию в Венесуэле в ходе обзора актуальных международных событий, с которого обычно начинается заседание, говорится в опубликованном в пятницу проекте повестки Совета ЕС.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Федерика Могерини - ИФ) и министры иностранных дел обсудят ситуацию в Венесуэле. Они также могут затронуть встречу лидеров Западных Балкан (в Тиране 8-9 мая), решение США о возобновлении действия раздела 3 закона Хелмса-Бертона ("О кубинской свободе и демократической солидарности" 1996 года - ИФ) и ситуацию в Судане", - говорится в проекте повестки.

После обзора актуальных событий главы МИД стран ЕС займутся Ливией. "Это обсуждение будет сосредоточено на последних событиях в стране и возможных шагах, которые ЕС мог бы предпринять, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта", - сообщается в документе.

Затем министры иностранных дел проведут обмен мнениями по Сахелю в связи с предстоящим на следующий день совместным заседанием с коллегами из стран группы G5 Сахель (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад). Ожидается, что Совет ЕС примет заключения по странам региона Сахель, отмечается в проекте повестки.