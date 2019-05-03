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Дальнее зарубежье 03.05.2019 19:02

Венесуэлу, Ливию и Сахель обсудит 13 мая Совет ЕС по иностранным делам

Совет ЕС на уровне глав МИД, который соберется в Брюсселе 13 мая, рассмотрит ситуацию в Венесуэле в ходе обзора актуальных международных событий, с которого обычно начинается заседание, говорится в опубликованном в пятницу проекте повестки Совета ЕС.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Федерика Могерини - ИФ) и министры иностранных дел обсудят ситуацию в Венесуэле. Они также могут затронуть встречу лидеров Западных Балкан (в Тиране 8-9 мая), решение США о возобновлении действия раздела 3 закона Хелмса-Бертона ("О кубинской свободе и демократической солидарности" 1996 года - ИФ) и ситуацию в Судане", - говорится в проекте повестки.

После обзора актуальных событий главы МИД стран ЕС займутся Ливией. "Это обсуждение будет сосредоточено на последних событиях в стране и возможных шагах, которые ЕС мог бы предпринять, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта", - сообщается в документе.

Затем министры иностранных дел проведут обмен мнениями по Сахелю в связи с предстоящим на следующий день совместным заседанием с коллегами из стран группы G5 Сахель (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад). Ожидается, что Совет ЕС примет заключения по странам региона Сахель, отмечается в проекте повестки.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, МИД, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]