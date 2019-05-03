Азербайджано-швейцарский бизнес-форум пройдет в конце июня в Цюрихе

Азербайджано-швейцарский бизнес-форум пройдет 27 июня в Цюрихе, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«Azpromo организует бизнес-форум в Цюрихе и объявляет о приеме заявок от компаний на участие в нем», - отмечается в сообщении.

Azpromo учреждено в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

Ф.Исазаде