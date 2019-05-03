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Бизнес и законодательство 03.05.2019 19:13

Азербайджано-швейцарский бизнес-форум пройдет в конце июня в Цюрихе

Азербайджано-швейцарский бизнес-форум пройдет 27 июня в Цюрихе, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«Azpromo организует бизнес-форум в Цюрихе и объявляет о приеме заявок от компаний на участие в нем», - отмечается в сообщении.

Azpromo учреждено в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]