Тысячи алжирцев вновь вышли на протестную акцию в столице страны

Тысячи алжирцев в пятницу вышли на улицы столицы Алжира, отметив 11-ю неделю антиправительственных протестов, сообщает агентство Associated Press.
Они выкрикивают лозунги: "Уйти должны все", "Банда воров, вы разрушили страну" и "Мы не замолчим". Демонстранты требуют, чтобы от власти были отстранены все сподвижники бывшего президента Абдельазиза Бутефлики.
Безопасность усилена на въезде в город.
2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.
Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.
Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.
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