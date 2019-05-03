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03.05.2019 19:52

Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году

Азербайджан проведет в 2020 году в Баку 4-ую Международную выставку оборонной промышленности ADEX, сообщает министерство оборонной промышленности (МОП).

«Представители МОП в ходе 14-й международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле проинформировали гостей выставки об ADEX-2020, которая пройдет в Азербайджане», - говорится в сообщении МОП.

Ведомство отмечает, что замминистра оборонпрома Яхья Мусаев ознакомился с новшествами в сфере оборонной промышленности, которые были представлены различными странами-производителями на выставке.

«Представители МОП и турецкой компании ASELSAN провели переговоры по развитию существующего сотрудничества. Научно-исследовательский институт министерства и ASELSAN подписали протокол», - отмечается в сообщении.

Международная выставка "ADEX" проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года. Организатором выставки выступает Министерство оборонной промышленности.

Ф.Исазаде

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Тэги: ADEX

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]