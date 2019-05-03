Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году

Азербайджан проведет в 2020 году в Баку 4-ую Международную выставку оборонной промышленности ADEX, сообщает министерство оборонной промышленности (МОП).
«Представители МОП в ходе 14-й международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле проинформировали гостей выставки об ADEX-2020, которая пройдет в Азербайджане», - говорится в сообщении МОП.
Ведомство отмечает, что замминистра оборонпрома Яхья Мусаев ознакомился с новшествами в сфере оборонной промышленности, которые были представлены различными странами-производителями на выставке.
«Представители МОП и турецкой компании ASELSAN провели переговоры по развитию существующего сотрудничества. Научно-исследовательский институт министерства и ASELSAN подписали протокол», - отмечается в сообщении.
Международная выставка "ADEX" проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года. Организатором выставки выступает Министерство оборонной промышленности.
Ф.Исазаде
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