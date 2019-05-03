Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.05.2019 22:56

МИД РФ осудил санкции США против иностранных компаний на Кубе

В МИД РФ выступили с осуждением применения Соединенными Штатами Америки санкционных мер в отношении иностранных экономических операторов, работающих на Кубе.

"Применение Белым домом нелегитимных санкционных мер в отношении иностранных экономоператоров, работающих на Кубе и использующих национализированную собственность, является еще одним вопиющим свидетельством ужесточения антикубинской блокады, неприкрытым посягательством на суверенитет не только самой Кубы, но и государств, активно сотрудничающих с этой страной, в число которых входят, в частности, союзники США", - говорится в распространенном в пятницу вечером комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с введением в действие третьего раздела закона Хелмса-Бэртона.

Как заявили в связи с этим в МИД РФ, "решительно осуждаем отмену моратория на действие третьего раздела закона Хелмса-Бэртона в части, касающейся экстерриториального применения американского законодательства, являющегося по сути продолжением аморальной линии Вашингтона на запугивание суверенных государств".

В российском дипведомстве считают, что "санкционные методы США в духе возрожденной "доктрины Монро", рассматривающей свободную и независимую Латинскую Америку как объект колонизации, неприемлемы не только для России, но - уверены - для подавляющего большинства в международном сообществе".

В МИД РФ назвали применяемые Вашингтоном методы шантажа и давления "абсолютно незаконными" и призвали "все ответственные силы встать на защиту Устава ООН и международного права, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, КУБА, США


Похожие новости


Разговор Лавров-Помпео запланирован на среду - МИД РФ Глава иранского МИД намерен вскоре посетить КНДР и Россию Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы говорили о снижении напряженности вокруг Карабаха В Москве началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху Турция приобретет у России вторую партию С-400, если США откажут в поставках Patriot - глава МИД Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве с участием российской стороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]