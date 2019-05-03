МИД РФ осудил санкции США против иностранных компаний на Кубе

В МИД РФ выступили с осуждением применения Соединенными Штатами Америки санкционных мер в отношении иностранных экономических операторов, работающих на Кубе.
"Применение Белым домом нелегитимных санкционных мер в отношении иностранных экономоператоров, работающих на Кубе и использующих национализированную собственность, является еще одним вопиющим свидетельством ужесточения антикубинской блокады, неприкрытым посягательством на суверенитет не только самой Кубы, но и государств, активно сотрудничающих с этой страной, в число которых входят, в частности, союзники США", - говорится в распространенном в пятницу вечером комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с введением в действие третьего раздела закона Хелмса-Бэртона.
Как заявили в связи с этим в МИД РФ, "решительно осуждаем отмену моратория на действие третьего раздела закона Хелмса-Бэртона в части, касающейся экстерриториального применения американского законодательства, являющегося по сути продолжением аморальной линии Вашингтона на запугивание суверенных государств".
В российском дипведомстве считают, что "санкционные методы США в духе возрожденной "доктрины Монро", рассматривающей свободную и независимую Латинскую Америку как объект колонизации, неприемлемы не только для России, но - уверены - для подавляющего большинства в международном сообществе".
В МИД РФ назвали применяемые Вашингтоном методы шантажа и давления "абсолютно незаконными" и призвали "все ответственные силы встать на защиту Устава ООН и международного права, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде".
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