Помпео, Шанахан и Болтон обсудили военные пути решения кризиса в Венесуэле - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу в пятницу, на которой обсуждалась ситуация в Венесуэле, пишет газета The Hill со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.
В частности, М.Помпео, П.Шанахан и Дж.Болтон обсуждали варианты решения венесуэльского кризиса, предусматривающие применение военной силы.
Встреча состоялась в Пентагоне утром в пятницу по местному времени. Представитель Пентагона не прокомментировал газете эту информацию.
По данным издания, в таком же составе эти представители администрации уже встречались двумя днями ранее - 1 мая. П.Шанахан ранее на этой неделе отменил поездку в Европу, чтобы сфокусироваться на ситуации в Венесуэле.
Газета отмечает, что представители администрации Д.Трампа неоднократно заявляли, что в случае Венесуэлы рассматриваются все варианты решения кризиса, включая военное вмешательство США.
Ранее на этой неделе М.Помпео заявил в интервью Fox Business Week, что "если это то, что требуется, Соединенные Штаты это сделают".
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