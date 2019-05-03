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Помпео, Шанахан и Болтон обсудили военные пути решения кризиса в Венесуэле - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу в пятницу, на которой обсуждалась ситуация в Венесуэле, пишет газета The Hill со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

В частности, М.Помпео, П.Шанахан и Дж.Болтон обсуждали варианты решения венесуэльского кризиса, предусматривающие применение военной силы.

Встреча состоялась в Пентагоне утром в пятницу по местному времени. Представитель Пентагона не прокомментировал газете эту информацию.

По данным издания, в таком же составе эти представители администрации уже встречались двумя днями ранее - 1 мая. П.Шанахан ранее на этой неделе отменил поездку в Европу, чтобы сфокусироваться на ситуации в Венесуэле.

Газета отмечает, что представители администрации Д.Трампа неоднократно заявляли, что в случае Венесуэлы рассматриваются все варианты решения кризиса, включая военное вмешательство США.

Ранее на этой неделе М.Помпео заявил в интервью Fox Business Week, что "если это то, что требуется, Соединенные Штаты это сделают".

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]