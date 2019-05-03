Латвийский национальный архив готовится обнародовать новые документы о деятельности КГБ СССР в республике

Латвийский национальный архив готовит к публикации документы переписки спецслужб Латвийской ССР с Центральным комитетом латвийской Компартии (ЦК ЛКП) и советом министров Латвийской ССР, сообщила в пятницу агентству BNS директор архива Мара Спруджа.
Среди этих документов - различные сообщения о важнейших событиях в СССР, принятых в послевоенное время решениях, борьбе с "бандитизмом" или национальными партизанами и разными проявлениями "антисоветчины".
Также готовятся к публикации документы о руководителях этих органов и учреждений, должностных лицах связанных с ними органов госбезопасности СССР - номенклатурные дела ЦК ЛКП с анкетами, автобиографиями, характеристиками должностных лиц и распоряжениями об их назначении или смещении с должностей.
Планируется постепенно опубликовать также дела 18 командиров уездных "истребительных батальонов" и касающиеся их приказы, документы о связях латвийских и зарубежных Обществ дружбы и культуры с соотечественниками за границей, документы латвийского Комитета по защите мира, Комитета молодежных организаций ЛССР и Рижского объединения госкомитета СССР по иностранному туризму.
В течение ближайших двух лет планируется продолжать оцифровку и подготовку к публикации в интернете остальных связанных с деятельностью КГБ документов, которые составляют в общей сложности 1 млн страниц и хранятся в архиве. Сейчас с этими документами можно ознакомиться в читальнях латвийского национального архива.
Латвия в 1940-1991 годах находилась в составе СССР. В 1991 году страна восстановила независимость.
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