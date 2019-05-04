Трамп: Китай заинтересован в трехстороннем ядерном соглашении с США и РФ

Власти Китая позитивно смотрят на идею участия в трехстороннем соглашении с США и Россией, ограничивающем ядерные арсеналы, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.
"С Китаем я обсуждал это, и они хотели бы стать участниками такой сделки", - сказал он журналистам в Белом доме.
Более того, по словам Д.Трампа, в Пекине с даже большим энтузиазмом смотрят на эту перспективу, нежели на возможность завершить переговоры с Вашингтоном по спорным торговым вопросам.
Он отметил, что США поднимали с Китаем эту тему как раз во время торговых переговоров.
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