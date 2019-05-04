Трамп надеется, что успехи США в экономике позволят ему добиться переизбрания

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что добился хороших результатов в экономике, и это поможет ему в борьбе за переизбрание в 2020 году.

"Я буду делать упор на экономику", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о грядущей предвыборной борьбе.

Д.Трамп назвал невероятными успехи, достигнутые США в экономике за время его президентства.