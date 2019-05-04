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Трамп надеется, что успехи США в экономике позволят ему добиться переизбрания

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что добился хороших результатов в экономике, и это поможет ему в борьбе за переизбрание в 2020 году.

"Я буду делать упор на экономику", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о грядущей предвыборной борьбе.

Д.Трамп назвал невероятными успехи, достигнутые США в экономике за время его президентства.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]