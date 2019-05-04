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Дальнее зарубежье 04.05.2019 10:26

Трамп: Путин не намерен вмешиваться в события в Венесуэле, а лишь хочет позитивного развития ситуации в этой стране

Россия не стремится вмешиваться в венесуэльский кризис, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп вскоре после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Он (В.Путин - ИФ) совершенно не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. Он только хочет увидеть там позитивное развитие ситуации", - сказал Д.Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, США тоже хотят увидеть положительное развитие событий в этой латиноамериканской стране.

"Мы бы хотели доставить туда гуманитарную помощь. Там у людей нет еды и воды", - пояснил он.

"По Венесуэле у нас получилось очень позитивное обсуждение", - добавил американский президент.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]