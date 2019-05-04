Путин и Трамп обсудили отношения РФ и США, а также КНДР, Венесуэлу и Украину - Кремль

Продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.

ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ

"Обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество. Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности", - говорится в сообщении.

КНДР, УКРАИНА, ВЕНЕСУЭЛА

Как сообщается, В.Путин проинформировал Д.Трампа об основных итогах встречи с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля, "подчеркнув, что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею".

"С обеих сторон отмечена важность последовательного продвижения по пути денуклеаризации и достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Затрагивалась обстановка на Украине в контексте недавних президентских выборов. "В.Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - сообщили в Кремле.

"В ходе обмена мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе - подрывают перспективы политического урегулирования кризиса", - отмечается в сообщении пресс-службы.

НОВЫЕ КОНТАКТЫ

Как отмечают в Кремле, "главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер".

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.

БЕЛЫЙ ДОМ

Ранее о телефонном разговоре Д.Трампа и В.Путина проинформировали в Вашингтоне.

Как заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Ранее этим утром президент (США Дональд Трамп) поговорил с президентом (России Владимиром - ИФ). Они провели хорошую беседу, они говорили более часа", - сказала С.Сандерс журналистам.

По ее словам, президенты США и России затронули темы Венесуэлы, КНДР, Украины, возможность продления действующих соглашений и заключения новых, при участии Китая.

"Лидеры обсудили соглашения по ядерным вооружениям, новые и продленные, а также возможность провести переговоры с Китаем по этому вопросу. Они обсудили торговлю между двумя странами, и тот факт, что ее объемы увеличились после того, как президент (Д.Трамп) занял свой пост", - заявила С.Сандерс журналистам.

"Они обсудили Украину, поговорили о Венесуэле и о КНДР. Это в целом была позитивная дискуссия", - добавила она.

Согласно заявлению представителя Белого дома, Д.Трамп в ходе телефонного разговора заявил, что "Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы", и основное внимание в ходе разговора президент США уделил вопросу помощи венесуэльцам.

Кроме того, С.Сандерс также заявила, что Вашингтон не исключает возможность военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.

"Рассматриваются все варианты", - заявила она на соответствующий вопрос журналиста.

В том, что касается КНДР, по словам С.Сандерс, Д.Трамп и В.Путин вновь заявили о необходимости и приверженности к денуклеаризации Северной Кореи.

"Президент Трамп повторил несколько раз, что Россия должна продолжать помогать и не ослаблять давление на КНДР, чтобы та провела денуклеаризацию", - сказала С.Сандерс.

Она отметила, что Д.Трамп и В.Путин затронули тему доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. По словам С.Сандерс, они коротко обсудили эту тему.

"Оба лидера знали, что там не было сговора", - сказала она.

ПО ТЕЛЕФОНУ РАЗ В ГОД

Последний телефонный разговор В.Путина и Д.Трампа состоялся 20 марта 2018 года. Тогда в пресс-службе Кремля сообщили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". "Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", - говорилось в сообщении.

Последний раз В.Путин и Д.Трамп встречались в декабре 2018 года "на полях" саммита "двадцатки" в Аргентине. Беседа длилась 10-15 минут, в основном обсуждался инцидент в Керчи и ситуация на Украине, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

До этого лидеры РФ и США тет-а-тет общались в июле 2018 года в Финляндии, их встреча длилась больше, чем было запланировано по протоколу - вместо 1,5 часа их разговор длился 2 часа 10 минут.