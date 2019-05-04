США и Россия хотят развивать двустороннюю торговлю - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что обсудил в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос развития двусторонней торговли.

"Он хочет торговать, и мы тоже хотим торговать", - сказал Д.Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, торговля стала одной из важных тем, которых лидеры коснулись в ходе разговора. "Мы хотим много торговать с Россией. В настоящее время торговля у нас идет, причем она немного активизировалась", - добавил Д.Трамп.

Один из журналистов интересовался, говорил ли президент США В.Путину о недопустимости вмешательства в американские выборы, на что Д.Трамп ответил, что такая тема в этот раз не обсуждалась.