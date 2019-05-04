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Дальнее зарубежье 04.05.2019 09:28

Канцлер Австрии в телефонном разговоре с Зеленским отметил важность реализации Минских договоренностей

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подчеркнул важность выполнения Минских соглашений, а также заверил в том, что его страна и Евросоюз продолжат поддерживать украинские реформы.

"Сегодня состоялся дружеский телефонный звонок с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - написал С.Курц в своем аккаунте в Twitter в пятницу вечером.

При этом канцлер Австрии подчеркнул: "Важно наконец добиться прогресса в реализации Минских соглашений при полном уважении территориальной целостности и суверенитета Украины".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, АВСТРИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]