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СНГ 04.05.2019 10:49

Советник Зеленского обсудил усиление энергетической независимости Украины с министром энергетики США

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк в ходе встречи с министром энергетики США Риком Пери обсудил сотрудничество в газовой сфере и ядерной энергетике, сообщает в пятницу пресс-служба В.Зеленского.

В обнародованной информации отмечается, что встреча состоялась в рамках форума ЕС-США по энергетической безопасности в Брюсселе 2 мая. На встрече также присутствовали посол США в ЕС Гордон Сондланд, представители Министерства энергетики США, советник В.Зеленского Руслан Рябошапка, посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Украине и Европе в целом важна роль Соединенных Штатов в диверсификации поставок энергоресурсов. Это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей", - сказал А.Данилюк.

Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа, а также реформировании рынка газа в Украине, включая НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме этого, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, США, ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]