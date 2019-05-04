Белоруссия решила бороться за проведение Суперкубка УЕФА-2021

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук сообщил о желании Минска принять у себя матч Суперкубка УЕФА в 2021 году.

"С вице-президентом УЕФА был разговор, чтобы в 2021 году у нас в Минске провести Суперкубок УЕФА. Если будет возможность, поддержать нашу страну, наш город. Попросил его, чтобы он посодействовал в этом вопросе", - рассказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Он пообещал по возможности оказать содействие при организации данного спортивного мероприятия, потому что я знаю, что три страны сегодня претендуют: Финляндия, Северная Ирландия и Беларусь. Кто выиграет - посмотрим", - добавил он.