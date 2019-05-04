Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 04.05.2019 09:57

Белоруссия решила бороться за проведение Суперкубка УЕФА-2021

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук сообщил о желании Минска принять у себя матч Суперкубка УЕФА в 2021 году.

"С вице-президентом УЕФА был разговор, чтобы в 2021 году у нас в Минске провести Суперкубок УЕФА. Если будет возможность, поддержать нашу страну, наш город. Попросил его, чтобы он посодействовал в этом вопросе", - рассказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Он пообещал по возможности оказать содействие при организации данного спортивного мероприятия, потому что я знаю, что три страны сегодня претендуют: Финляндия, Северная Ирландия и Беларусь. Кто выиграет - посмотрим", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ФУТБОЛ, УЕФА, СУПЕРКУБОК


Похожие новости


Легендарный Диего Марадона стал председателем правления белорусского ФК "Брест"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]