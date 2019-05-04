В Белом доме ждут итогов переговоров Помпео и Лаврова

В Вашингтоне ожидают итогов переговоров госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на следующей неделе, заявила журналистам в пятницу представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Я знаю, что госсекретарь Помпео ожидает встречи со своим коллегой (главой МИД РФ Сергеем Лавровым - ИФ) на следующей неделе. Посмотрим, что будет после этой беседы", - сказала она.
Так она ответила на вопрос о возможности встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что М.Помпео и С.Лавров проведут встречу в Финляндии на полях Арктического совета.
Венесуэла станет главной темой намеченных на 6 мая в Финляндии переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео, сообщил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Встреча состоится. Понятно, что Венесуэла станет главной темой встречи Лавров-Помпео в Рованиеми. Кроме того, по-видимому, речь пойдет о Сирии, возможно об Украине ", - сказал С.Рябков в пятницу "Интерфаксу". По словам С.Рябкова, "если останется время, министры могут коснуться и двусторонней тематики".
Накануне пятницу в МИД России сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров может провести встречу с госсекретарем США Майком Помпео на следующей неделе в финском Рованиеми. "Возможность такой встречи не исключаем", - заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.
6-7 мая в Рованиеми состоится заседание Арктического совета, в котором ожидается участие российского министра и госсекретаря США.
Ранее в четверг западные СМИ сообщали со ссылкой на представителя госдепа США, что М.Помпео и С.Лавров, как ожидается, встретятся на следующей неделе "на полях" заседания Арктического совета и обсудят разногласия Вашингтона и Москвы в отношении кризиса в Венесуэле. Представитель госдепа отмечал, что М.Помпео и С.Лавров в ходе переговоров также затронут "широкий круг вопросов".
В пятницу вечером стало известно о разговоре президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
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