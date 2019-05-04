Всеафганский совет старейшин в Кабуле завершился призывом к миру с талибами - СМИ

Всеафганский совет старейшин в пятницу завершил встречу в Кабуле, длившуюся в течение пяти дней, призывом к мирным переговорам с движением "Талибан" и обещанием президента Ашрафа Гани освободить из-под стражи 175 заключенных талибов, передает агентство Associated Press.
"Я хочу сказать "Талибану", что выбор теперь в его руках. Сейчас ваша очередь показать, чего вы хотите", - сказал А.Гани на церемонии закрытия Высшей всеафганской ассамблеи - "Лойя джирга".
Он отметил, что посыл пятидневной встречи однозначен: афганцы хотят мира.
Однако, по данным агентства, талибы отвергли предложение перемирия, заявив, что атаки будут происходить и во время священного для мусульман месяца Рамадан. В заявлении указано, что бойцы группировки будут осторожны и стараться избегать жертв среди мирного населения.
Совет открылся 29 апреля. В нем приняли участие более 3,2 тыс. делегатов. Эта встреча - первая за последние шесть лет Высшая всеафганская ассамблея.
В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.
Министр обороны Азербайджана отмечает важность обеспечения высокой боеготовности армии
Азербайджан и Бразилия подпишут более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Louis Dreyfus может открыть бизнес для инвесторов впервые за свою 168-летнюю историю
Баффет объявил об инвестициях Berkshire в Amazon и посетовал, что не сделал этого раньше
Режим ЧС введен в лесах Зейского района Приамурья из-за пожаров
Белоруссия решила бороться за проведение Суперкубка УЕФА-2021
Летевший с базы Гуантанамо Boeing 737 приводнился на реке в штате Флорида, жертв нет
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР