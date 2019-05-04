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Регион 04.05.2019 13:13

В Грузии ужесточили наказания за сексуальное притеснение

Парламент Грузии на заседании в пятницу утвердил в третьем, окончательном чтении законодательные изменения, предусматривающие административное наказание за притеснение сексуального характера.

Согласно поправкам, внесенным в Кодекс административных правонарушений Грузии, за притеснение сексуального характера отныне будут предусмотрены как денежные штрафы, так и исправительные работы.

В частности, поведение (поступок) нежелательного сексуального характера в отношении лица в общественных местах, направленное на оскорбление его достоинства или создание для него пугающей, враждебной, унижающей или оскорбительной среды, приведет к штрафу в размере 300 лари (около $111). В случае, если такое действие будет совершено в течение одного года после административного штрафа, это приведет к штрафу в размере 500 лари (около $185) или исправительным работам на срок в 1 месяц.

Вместе с тем, сексуальное притеснение, совершенное в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, человека, находящегося в беспомощном состоянии, лица с ограниченными возможностями или в присутствии несовершеннолетнего, будет караться штрафом от 500 до 800 лари. За повторное совершение подобного деяния предусматривается штраф от 800 до 1000 лари (около $370) или исправительные работы сроком до 1 месяца, либо административное заключение сроком до 10 дней.

В законопроекте уточнено, что под поступком сексуального притеснения предполагается изречение фраз сексуального характера, а также показ гениталий, любое словесное, несловесное или другое физическое поведение (поступок) сексуального характера.

Законопроект, который активно лоббировали неправительственные организации, занимающиеся правами женщин, был подготовлен в рамках Совета по вопросам гендерного равенства при парламенте.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СЕКСПРИТЕСНЕНИЕ, НАКАЗАНИЯ, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]