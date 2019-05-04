В Грузии ужесточили наказания за сексуальное притеснение

Парламент Грузии на заседании в пятницу утвердил в третьем, окончательном чтении законодательные изменения, предусматривающие административное наказание за притеснение сексуального характера.
Согласно поправкам, внесенным в Кодекс административных правонарушений Грузии, за притеснение сексуального характера отныне будут предусмотрены как денежные штрафы, так и исправительные работы.
В частности, поведение (поступок) нежелательного сексуального характера в отношении лица в общественных местах, направленное на оскорбление его достоинства или создание для него пугающей, враждебной, унижающей или оскорбительной среды, приведет к штрафу в размере 300 лари (около $111). В случае, если такое действие будет совершено в течение одного года после административного штрафа, это приведет к штрафу в размере 500 лари (около $185) или исправительным работам на срок в 1 месяц.
Вместе с тем, сексуальное притеснение, совершенное в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, человека, находящегося в беспомощном состоянии, лица с ограниченными возможностями или в присутствии несовершеннолетнего, будет караться штрафом от 500 до 800 лари. За повторное совершение подобного деяния предусматривается штраф от 800 до 1000 лари (около $370) или исправительные работы сроком до 1 месяца, либо административное заключение сроком до 10 дней.
В законопроекте уточнено, что под поступком сексуального притеснения предполагается изречение фраз сексуального характера, а также показ гениталий, любое словесное, несловесное или другое физическое поведение (поступок) сексуального характера.
Законопроект, который активно лоббировали неправительственные организации, занимающиеся правами женщин, был подготовлен в рамках Совета по вопросам гендерного равенства при парламенте.
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