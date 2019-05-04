США вновь грозят Ирану санкциями за ядерную программу

Власти США могут ввести санкции в случае попытки расширения АЭС "Бушер", а также за вывоз из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду, объявили в Госдепе.

"С 4 мая помощь в расширении иранской АЭС "Бушер" за пределы уже существующего реакторного блока может спровоцировать санкции. Кроме того, передача обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду тоже может привести к санкциям", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

В нем поясняется, что такие меры призваны усилить ограничения, касающиеся иранской ядерной программы.

В США также призывают Тегеран "прекратить всю деятельность, угрожающую режиму нераспространения, в частности - обогащение урана. Мы не намерены терпеть действия, которые помогают продолжать проведение такого обогащения. Такие мы больше не будем допускать хранение в Иране тяжелой воды, произведенной сверх существующего лимита".

В Госдепе отмечают, что глава ведомства Майк Помпео принял меры, которые позволят "продолжить проекты, ограничивающие способность Ирана возродить ядерную программу, над которой он работал в прошлом".

В то же время Госдепартамент сообщил, что на 90 дней продлеваются ранее введенные исключения из санкций за не связанную с распространением ядерного оружия деятельность на объектах в Араке, Фордо и Бушере.

Что касается объекта "Бушер", то в пресс-релизе говорится: "(Допускается) продолжение работы на существующем блоке АЭС для обеспечения безопасных и транспарентных операций, а также для облегчения поставок и возврата иностранного топлива. Это исключает любую законную потребность Ирана в обогащении урана и лишает его доступа к отработанному ядерному топливу, из которого может быть выделен плутоний".

США согласились с продолжением работ по перепроектированию реактора в Араке таким образом, чтобы он не превратился в завод по производству оружейного плутония, а также модификацией инфраструктуры на объекте "Фордо", чтобы он больше не использовался для работы по обогащению урана, отметил Госдеп.