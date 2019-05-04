КНДР запустила ракету малой дальности, утверждают в Сеуле

Северная Корея в субботу выпустила ракету малой дальности в направлении Восточного моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Северная Корея "выпустила ракету из своего города на восточном побережье Вонсан в восточном направлении в 9:06 (3:06 мск)", говорится в сообщении JCS.

Власти Южной Кореи и США "анализируют детали".