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КНДР запустила ракету малой дальности, утверждают в Сеуле

Северная Корея в субботу выпустила ракету малой дальности в направлении Восточного моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Северная Корея "выпустила ракету из своего города на восточном побережье Вонсан в восточном направлении в 9:06 (3:06 мск)", говорится в сообщении JCS.

Власти Южной Кореи и США "анализируют детали".

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]