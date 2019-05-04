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Южная Корея пересмотрела заявление о запуске КНДР "ракет" малой дальности

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) пересмотрел свое заявление о запуске Пхеньяном "ракет" малой дальности, переименовав их в "снаряды ", сообщает "Ренхап".

"Снаряды были выпущены из районов вблизи города Вонсан на восточном побережье между 9:06 (3:06 по мск) и 9:27 (3:27 по мск) сегодня", - следует из сообщения.

"То, что Север запустил на этот раз, не баллистическая ракета", - сказал агентству военный чиновник.

Уточняется, что снаряды пролетели от 70 до 200 км.

Власти Южной Кореи и США "анализируют детали".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]