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Дальнее зарубежье 04.05.2019 14:21

Болтон проинформировал Трампа о запуске Северной Кореей ракет малой дальности

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил Дональду Трампу о запусках ракет малой дальности, которые, по данным южнокорейских военных, произвела КНДР, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

В свою очередь, представитель Пентагона заявил телеканалу, что они "знают о сообщениях и продолжают следить за ситуацией".

Ранее агентство агетнтство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщило, что Северная Корея в субботу произвела пуски нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря.

Согласно данным JCS, ракеты преодолели расстояние от 70 до 100км.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ЗАПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]