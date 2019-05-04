Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.05.2019 15:11

Экстренное совещание после произведенных КНДР запусков прошло в администрации президента Южной Кореи

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провела экстренное совещание высших должностных лиц, ответственных за безопасность страны, после сообщений о запусках "снарядов" с территории КНДР в сторону Японского моря.

По словам пресс-секретаря президента Ко Мин Чжуна, на заседании во главе с директором управления национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ёном присутствовали министр обороны Чон Ген Ду и начальник Национальной разведывательной службы Су Хун.

Участники "отслеживают текущую ситуацию и обмениваются информацией с американской стороной", заявил представитель президента Южной Кореи.

Агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) в понедельник сообщило о запуске Пхеньяном неких "снарядов" в направлении Японского моря.

Южнокорейские военные утверждают, что "снаряды" пролетели от 70 до 200 км.

Между тем ранее JCS заявлял о запуске КНДР ракет малой дальности, но потом изменил свои данные.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЗАПУСК, СОВЕЩАНИЕ


Похожие новости


Президент Южной Кореи призвал готовиться к новому межкорейскому саммиту Южнокорейский танкер задержан по подозрению в нарушении санкций ООН по КНДР Президент Южной Кореи уверен, что дипломатические усилия помогут достичь денуклеаризации Корейского полуострова Мун Чжэ Ин выступил за содействие диалогу между США и КНДР Южная Корея готова к сотрудничеству с Вашингтоном и Пхеньяном в вопросах денуклеаризации - президент Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]