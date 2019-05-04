Экстренное совещание после произведенных КНДР запусков прошло в администрации президента Южной Кореи

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провела экстренное совещание высших должностных лиц, ответственных за безопасность страны, после сообщений о запусках "снарядов" с территории КНДР в сторону Японского моря.

По словам пресс-секретаря президента Ко Мин Чжуна, на заседании во главе с директором управления национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ёном присутствовали министр обороны Чон Ген Ду и начальник Национальной разведывательной службы Су Хун.

Участники "отслеживают текущую ситуацию и обмениваются информацией с американской стороной", заявил представитель президента Южной Кореи.

Агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) в понедельник сообщило о запуске Пхеньяном неких "снарядов" в направлении Японского моря.

Южнокорейские военные утверждают, что "снаряды" пролетели от 70 до 200 км.

Между тем ранее JCS заявлял о запуске КНДР ракет малой дальности, но потом изменил свои данные.