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Дальнее зарубежье 04.05.2019 15:37

Гуайдо призывает продолжать оказывать давление на венесуэльских военных

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заверил сторонников, что близок к отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро и призвал сторонников продолжать оказывать давление на военных.

"Мы очень близки к тому, чтобы положить конец узурпации и продолжим выходить на улицу, чтобы добиться этого", - написал он в своем твиттере.

В частности, Х.Гуайдо призвал в субботу, начиная с 10:00 по местному времени, проводить мирные протестные акции близ баз ВС Венесуэлы.

Как сообщалось, 30 апреля Х.Гуайдо выпустил видеообращение, записанное, по его словам, на территории одной из военных баз в Каракасе. Он заявил, что его поддерживают многие военные.

В тот же день произошли столкновения между демонстрантами и силами безопасности. В итоге выяснилось, что армия осталась на стороне Н.Мадуро. Более того, поступали сообщения о том, что некоторые из тех немногих военных, которые в тот день присоединились к демонстрантам, позже сообщили, что их обманули.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]