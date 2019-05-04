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Дальнее зарубежье 04.05.2019 16:20

Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

Президент США Дональд Трамп и премьер Словакии Петер Пеллегрини в пятницу привели проект "Северный поток 2" в качестве примера использования энергетики для достижения геополитических целей.

"Наши страны вновь подчеркивают, что энергетическая безопасность крайне важная для обеспечения национальной безопасности. Мы высказываемся против использования проектов в сфере энергетики в качестве "геополитического оружия", в частности, речь идет о "Северном потоке 2", - говорится в заявлении лидеров двух стран, распространенном Белым домом.

Также они выразили поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности, а также - реверсным поставкам газа в республику, в том числе - и из Словакии.

Коснувшись связанной с РФ тематикой, Д.Трамп и П.Пеллегрини выступили за то, чтобы "санкции против России оставались в силе до полной имплементации Минских договоренностей".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]