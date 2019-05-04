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Большинство избирателей США против импичмента Трампа - опрос

Почти две трети избирателей в США выступают против импичмента в отношении президента Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного Harvard CAPS/Harris Poll.

Как показало исследование, против отстранения Д.Трампа от должности выступают 65% респондентов.

При этом 58% опрошенных считают, что настало время закрыть историю с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

В то же время результаты опроса показывают, что страна по-прежнему глубоко разделена в связи с докладом спецпрокурора Роберта Мюллера. По мнению 45% респондентов, нет доказательств сговора Д.Трампа с Россией, в то же время 35% считают, что Р.Мюллер действительно нашел доказательства сговора.

Онлайн-опрос был проводился среди 1536 зарегистрированных избирателей с 30 апреля по 1 мая.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа.

Затем Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИМПИЧМЕНТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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