Авиавласти девяти стран обсудили сертификацию систем Boeing 737 MAX

Команда представителей органов гражданской авиации девяти стран провела на этой неделе первое заседание, на котором обсудила сертификацию Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) автоматизированной системы управления полетом Boeing 737 MAX.
Как следует из сообщения, опубликованного на сайте FAA, заседание проходило под председательством экс-главы американского национального совета по безопасности на транспорте Кристофера Харта. На встрече присутствовали представители FAA и НАСА.
Отмечается, что команда получила подробные обзоры по самолету, а также обсудила ряд вопросов, касающихся лайнера, в том числе сертификацию.
В течение следующих нескольких месяцев участники встречи всесторонне ознакомятся с сертификацией FAA автоматизированной системы управления полетом Boeing 737 MAX.
"Каждый участник в индивидуальном порядке представит управлению выводы относительно адекватности процесса сертификации и рекомендации по улучшению процесса", - говорится в сообщении.
Многие страны временно прекратили эксплуатацию Boeing 737 MАX после того, как самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода. В конце октября 2018 года 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.
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