Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.05.2019 17:04

Авиавласти девяти стран обсудили сертификацию систем Boeing 737 MAX

Команда представителей органов гражданской авиации девяти стран провела на этой неделе первое заседание, на котором обсудила сертификацию Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) автоматизированной системы управления полетом Boeing 737 MAX.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте FAA, заседание проходило под председательством экс-главы американского национального совета по безопасности на транспорте Кристофера Харта. На встрече присутствовали представители FAA и НАСА.

Отмечается, что команда получила подробные обзоры по самолету, а также обсудила ряд вопросов, касающихся лайнера, в том числе сертификацию.

В течение следующих нескольких месяцев участники встречи всесторонне ознакомятся с сертификацией FAA автоматизированной системы управления полетом Boeing 737 MAX.

"Каждый участник в индивидуальном порядке представит управлению выводы относительно адекватности процесса сертификации и рекомендации по улучшению процесса", - говорится в сообщении.

Многие страны временно прекратили эксплуатацию Boeing 737 MАX после того, как самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода. В конце октября 2018 года 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, BOEING, СЕРТИФИКАЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


Трамп советует провести ребрендинг Boeing 737 MAX Boeing пригласил пилотов и специалистов на презентацию нового программного обеспечения самолетов семейства MAX Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737-Max 8 Boeing предупредила авиакомпании об опасности срыва самолетов 737 MAX в пике Boeing получил многомиллиардный контракт на создание дронов для ВМС США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]