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Дальнее зарубежье 04.05.2019 18:29

Минобороны Японии не видит угрозы безопасности страны после произведенных КНДР запусков

Министерство обороны Японии заявило, что страна не сталкивается с какой-либо угрозой безопасности после сообщений Южной Кореи о запусках неких "снарядов" с территории КНДР.

Оборонное ведомство заявило, что не обнаружило признаков того, что какой-либо северокорейский "снаряд", запущенный в субботу, достиг территории Японии или ее исключительной экономической зоны.

Согласно сообщению Минобороны, на данный момент Япония не сталкивается с ситуацией, которая представляла бы непосредственный риск для ее национальной безопасности.

Агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявляло о запуске Пхеньяном "снарядов".

Южнокорейские военные утверждают, что "снаряды" пролетели от 70 до 200 км.

Между тем ранее JCS заявлял о запуске КНДР ракет малой дальности, но потом изменил свои данные.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КНДР, ЗАПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]