Третьим кандидатом на пост президента Казахстана стал представитель профсоюзов

Центризбирком Казахстана в субботу принял постановление о регистрации председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихова кандидатом в президенты страны на предстоящих в июне внеочередных выборах главы государства.
Он стал третьим кандидатом на пост президента, поскольку накануне были зарегистрированы действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев и писатель Садыбек Тугел.
А.Таспихов был выдвинут Федерацией профсоюзов Казахстана.
"Все документы, необходимые для регистрации Амангельды Таспихова кандидатом на предстоящие президентские выборы, предоставлены в ЦИК и полностью соответствуют предъявляемым требованиям", - сказала на заседании в субботу секретарь ЦИК Сабила Мустафина.
Члены Центризбиркома проголосовали единогласно за регистрацию кандидата.
В ходе заседания Центризбирком также постановил выдать А.Таспихову удостоверение кандидата в президенты Казахстана, опубликовать в СМИ прилагаемое сообщение о регистрации кандидатом в президенты республики.
60-летний А.Таспихов начинал трудовую деятельность с должности инженера-технолога Алматинского завода тяжелого машиностроения. В разные годы занимал пост главы комитета по стандартизации, метрологии и сертификации министерства индустрии и торговли, был акимом Желаевского поселкового округа города Уральска (адмцетр Западно-Казахстанской области), а также директором производственного филиала АО "КазТрансГазАймак" и ТОО "Урал Ойл энд Газ". С 1998-2002 годы являлся депутатом сената парламента Казахстана, с 2004 по 2007 годы - депутатом мажилиса парламента 3-го созыва. Был депутатом маслихата Западно-Казахстанской области.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.
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