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Происшествия 04.05.2019 09:36

Летевший с базы Гуантанамо Boeing 737 приводнился на реке в штате Флорида, жертв нет

Самолет Boeing 737, на борту которого было более 140 человек, приводнился на реке Сент-Джонс недалеко от города Джексонвилл (штат Флорида), сообщает местный телеканал News4jax.

Согласно данным Департамента пожарной безопасности Джексонвилла, все пассажиры и члены экипажа живы.

"Слава Богу! Департамент пожарной безопасности сообщил мне, что на борту 737, приводнившегося на реке, 142 человека. Все живы и пересчитаны. Некоторые из них доставлены в больницу", - написал в своем твиттере ведущий телеканала Вик Миколуччи.

Телеканал уточняет, что на борту самолета находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа.

Отмечается, что лайнер летел с военно-морской базы США Гуантанамо на Кубе и заходил на посадку. Boeing 737 приводнился на реке Сент-Джонс в конце взлетно-посадочной полосы.

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Тэги: США, САМОЛЕТ, ЧП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]