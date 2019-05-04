Летевший с базы Гуантанамо Boeing 737 приводнился на реке в штате Флорида, жертв нет

Самолет Boeing 737, на борту которого было более 140 человек, приводнился на реке Сент-Джонс недалеко от города Джексонвилл (штат Флорида), сообщает местный телеканал News4jax.
Согласно данным Департамента пожарной безопасности Джексонвилла, все пассажиры и члены экипажа живы.
"Слава Богу! Департамент пожарной безопасности сообщил мне, что на борту 737, приводнившегося на реке, 142 человека. Все живы и пересчитаны. Некоторые из них доставлены в больницу", - написал в своем твиттере ведущий телеканала Вик Миколуччи.
Телеканал уточняет, что на борту самолета находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа.
Отмечается, что лайнер летел с военно-морской базы США Гуантанамо на Кубе и заходил на посадку. Boeing 737 приводнился на реке Сент-Джонс в конце взлетно-посадочной полосы.
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