Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 04.05.2019 09:42

Причиной гонки вооружения в регионе является оккупационная политика Армении – МИД Азербайджана

В отсутствие политики территориального притязания, военной агрессии, оккупации и этнической чистки не будет никакой необходимости в гонке вооружений, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«По поводу гонки вооружений в регионе следует отметить, что она является следствием агрессивной политики Республики Армения, захватившей и удерживающей под военной оккупацией 1/5 часть территорий Азербайджана», - подчеркнула Л.Абдуллаева, комментируя заявление главы МИД Армении Зохраб Мнацаканяна в интервью израильскому государственному телеканалу KAN NEWS о том, что торговля израильским оружием приводит к смерти армянского народа, и что гонка вооружений в регионе не способствует построению мира и безопасности.

По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана, ситуация отягощается еще и тотальной этнической чисткой, проводимой Арменией на оккупированных азербайджанских территориях.

«То есть здесь речь идет о причинно-следственных связях, имеющих место событий в регионе. В отсутствие политики территориального притязания, военной агрессии, оккупации и этнической чистки не будет никакой необходимости в гонке вооружений, что и будет способствовать построению мира и безопасности в регионе», - отметила Л.Абдуллаева.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана усомнилась в искренности З.Мнацаканяна, заявившего KAN NEWS , что Армения привержена установлению мира и безопасности в регионе, а также поиску мирного разрешения конфликтов на приемлемых для всех сторон основаниях.

«Однако, говоря о приемлемости решения «для всех сторон», министр Мнацаканян заведомо скрывает принципиальную позицию мирового сообщества о необходимости полного, незамедлительного и безоговорочного освобождения оккупированных территорий Азербайджана и возвращения на них насильственно изгнанного азербайджанского населения, включая азербайджанскую общину Нагорно-Карабахсого региона Азербайджана, являющейся наряду с армянской общиной региона одной из двух заинтересованных сторон в разрешении конфликта. Как известно, во всех соответствующих решениях и резолюциях международных организаций, включая, в первую очередь, СБ и ГА ООН выражается поддержка суверенитету, территориальной целостности Азербайджана в рамках ее международно признанных границ», - подчеркнула Л.Абдуллаева.

По ее словам, торможение процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта работает во вред Еревану.

«В настоящее время пока еще возможно достижение конкретных результатов по продвижению переговорного процесса проявлением политической воли в достижении необходимых условий для мирного разрешения конфликта. В этом и заключаются ожидания Азербайджана и всего мирового сообщества от политического руководства Армении. Но время не ждет, и очевидно, что оно работает против агрессора-Армении», - отметила пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, МИД


Похожие новости


В Армении могут рассмотреть вариант с покупкой оружия у США - Пашинян Россия продолжит поставлять вооружение Армении - Пашинян Баку проконсультируется с Дели о планах Армении купить РСЗО «Пинака» у Индии – МИД Азербайджана Армения получит от России все вооружение по госкредиту до конца года - министр обороны Мировое сообщество должно отреагировать на незаконное вооружение сепаратистов в Карабахе, считают в Баку Вооружения у Азербайджана достаточно для восстановления своей территориальной целостности – военный эксперт

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]