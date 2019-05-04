Причиной гонки вооружения в регионе является оккупационная политика Армении – МИД Азербайджана

В отсутствие политики территориального притязания, военной агрессии, оккупации и этнической чистки не будет никакой необходимости в гонке вооружений, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«По поводу гонки вооружений в регионе следует отметить, что она является следствием агрессивной политики Республики Армения, захватившей и удерживающей под военной оккупацией 1/5 часть территорий Азербайджана», - подчеркнула Л.Абдуллаева, комментируя заявление главы МИД Армении Зохраб Мнацаканяна в интервью израильскому государственному телеканалу KAN NEWS о том, что торговля израильским оружием приводит к смерти армянского народа, и что гонка вооружений в регионе не способствует построению мира и безопасности.
По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана, ситуация отягощается еще и тотальной этнической чисткой, проводимой Арменией на оккупированных азербайджанских территориях.
«То есть здесь речь идет о причинно-следственных связях, имеющих место событий в регионе. В отсутствие политики территориального притязания, военной агрессии, оккупации и этнической чистки не будет никакой необходимости в гонке вооружений, что и будет способствовать построению мира и безопасности в регионе», - отметила Л.Абдуллаева.
Пресс-секретарь МИД Азербайджана усомнилась в искренности З.Мнацаканяна, заявившего KAN NEWS , что Армения привержена установлению мира и безопасности в регионе, а также поиску мирного разрешения конфликтов на приемлемых для всех сторон основаниях.
«Однако, говоря о приемлемости решения «для всех сторон», министр Мнацаканян заведомо скрывает принципиальную позицию мирового сообщества о необходимости полного, незамедлительного и безоговорочного освобождения оккупированных территорий Азербайджана и возвращения на них насильственно изгнанного азербайджанского населения, включая азербайджанскую общину Нагорно-Карабахсого региона Азербайджана, являющейся наряду с армянской общиной региона одной из двух заинтересованных сторон в разрешении конфликта. Как известно, во всех соответствующих решениях и резолюциях международных организаций, включая, в первую очередь, СБ и ГА ООН выражается поддержка суверенитету, территориальной целостности Азербайджана в рамках ее международно признанных границ», - подчеркнула Л.Абдуллаева.
По ее словам, торможение процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта работает во вред Еревану.
«В настоящее время пока еще возможно достижение конкретных результатов по продвижению переговорного процесса проявлением политической воли в достижении необходимых условий для мирного разрешения конфликта. В этом и заключаются ожидания Азербайджана и всего мирового сообщества от политического руководства Армении. Но время не ждет, и очевидно, что оно работает против агрессора-Армении», - отметила пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Р.Бабаев
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