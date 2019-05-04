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Дальнее зарубежье 04.05.2019 17:53

Белый дом осведомлен о действиях КНДР - пресс-секретарь

Белый дом проинформирован о последних действиях Северной Кореи, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Мы знаем о действиях Северной Кореи (. . .). Мы будем продолжать наблюдение по мере необходимости", - заявила С.Сандерс.

Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома до этого сообщил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон доложил Дональду Трампу о запусках ракет малой дальности, которые, по данным южнокорейских военных, произвела КНДР.

В свою очередь, представитель Пентагона заявил телеканалу, что они "знают о сообщениях и продолжают следить за ситуацией".

Агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) в понедельник сообщило о запуске Пхеньяном неких "снарядов" в направлении Японского моря.

Южнокорейские военные утверждают, что "снаряды" пролетели от 70 до 200 км.

Между тем ранее JCS заявлял о запуске КНДР ракет малой дальности, но потом изменил свои данные.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, КНДР, ЗАПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]