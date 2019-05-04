Азербайджан ценит позицию НАТО по поддержке территориальной целостности страны - МИД

Официальный Баку заявляет о готовности продолжать сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

«Азербайджан полон решимости продолжать работать с НАТО на основе достижений, имеющихся в рамках программы «Партнерство во имя мира», с целью поддержания мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве и за его пределами и в соответствии с принципами и целями этой программы», - говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 25-летием сотрудничества Баку с НАТО.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что сотрудничество с НАТО является одним из важнейших направлений внешнеполитического курса и политики безопасности Азербайджана.

«Азербайджан видит свое партнерство с НАТО в качестве инструмента по вкладу в обеспечение безопасности, стабильности и процветания на всем Евроатлантическом пространстве», - подчеркивает МИД.

Баку отмечает наличие сильного партнерства с НАТО по миротворческим операциям.

«Азербайджан вносит вклад в миротворческие операции, осуществляемые под руководством НАТО и в соответствии с мандатом Совбеза ООН. Сегодня азербайджанские армейские подразделения участвуют в миротворческой миссии НАТО в Афганистане, Азербайджан предоставил свое воздушное пространство и наземные коммуникационные линии для оказания поддержки международной миссии. Азербайджан также обеспечивает важную финансовую поддержку обучению сил безопасности Афганистана», - говорится в заявлении.

Баку отмечает большое значение политического диалога с НАТО, высоко оценивает практическое сотрудничество с Альянсом по различным вопросам, особенно, по миротворческим операциям и военному реформированию.

Внешнеполитическое ведомство приветствует позицию стран-членов Альянса, неоднократно демонстрировавших поддержку территориальной целостности, независимости, суверенитета Азербайджана и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта именно на основе этих принципов, и нашедших отражение в принятых НАТО документах.

Р.Бабаев