Азербайджан ценит позицию НАТО по поддержке территориальной целостности страны - МИД

Официальный Баку заявляет о готовности продолжать сотрудничество с Североатлантическим альянсом.
«Азербайджан полон решимости продолжать работать с НАТО на основе достижений, имеющихся в рамках программы «Партнерство во имя мира», с целью поддержания мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве и за его пределами и в соответствии с принципами и целями этой программы», - говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 25-летием сотрудничества Баку с НАТО.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что сотрудничество с НАТО является одним из важнейших направлений внешнеполитического курса и политики безопасности Азербайджана.
«Азербайджан видит свое партнерство с НАТО в качестве инструмента по вкладу в обеспечение безопасности, стабильности и процветания на всем Евроатлантическом пространстве», - подчеркивает МИД.
Баку отмечает наличие сильного партнерства с НАТО по миротворческим операциям.
«Азербайджан вносит вклад в миротворческие операции, осуществляемые под руководством НАТО и в соответствии с мандатом Совбеза ООН. Сегодня азербайджанские армейские подразделения участвуют в миротворческой миссии НАТО в Афганистане, Азербайджан предоставил свое воздушное пространство и наземные коммуникационные линии для оказания поддержки международной миссии. Азербайджан также обеспечивает важную финансовую поддержку обучению сил безопасности Афганистана», - говорится в заявлении.
Баку отмечает большое значение политического диалога с НАТО, высоко оценивает практическое сотрудничество с Альянсом по различным вопросам, особенно, по миротворческим операциям и военному реформированию.
Внешнеполитическое ведомство приветствует позицию стран-членов Альянса, неоднократно демонстрировавших поддержку территориальной целостности, независимости, суверенитета Азербайджана и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта именно на основе этих принципов, и нашедших отражение в принятых НАТО документах.
Р.Бабаев
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