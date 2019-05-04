Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.026 GBR   2.2157 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.81 -1.79 Brent 70.75 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 04.05.2019 11:01

Азербайджан ценит позицию НАТО по поддержке территориальной целостности страны - МИД

Официальный Баку заявляет о готовности продолжать сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

«Азербайджан полон решимости продолжать работать с НАТО на основе достижений, имеющихся в рамках программы «Партнерство во имя мира», с целью поддержания мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве и за его пределами и в соответствии с принципами и целями этой программы», - говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 25-летием сотрудничества Баку с НАТО.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что сотрудничество с НАТО является одним из важнейших направлений внешнеполитического курса и политики безопасности Азербайджана.

«Азербайджан видит свое партнерство с НАТО в качестве инструмента по вкладу в обеспечение безопасности, стабильности и процветания на всем Евроатлантическом пространстве», - подчеркивает МИД.

Баку отмечает наличие сильного партнерства с НАТО по миротворческим операциям.

«Азербайджан вносит вклад в миротворческие операции, осуществляемые под руководством НАТО и в соответствии с мандатом Совбеза ООН. Сегодня азербайджанские армейские подразделения участвуют в миротворческой миссии НАТО в Афганистане, Азербайджан предоставил свое воздушное пространство и наземные коммуникационные линии для оказания поддержки международной миссии. Азербайджан также обеспечивает важную финансовую поддержку обучению сил безопасности Афганистана», - говорится в заявлении.

Баку отмечает большое значение политического диалога с НАТО, высоко оценивает практическое сотрудничество с Альянсом по различным вопросам, особенно, по миротворческим операциям и военному реформированию.

Внешнеполитическое ведомство приветствует позицию стран-членов Альянса, неоднократно демонстрировавших поддержку территориальной целостности, независимости, суверенитета Азербайджана и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта именно на основе этих принципов, и нашедших отражение в принятых НАТО документах.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО, МИД


Похожие новости


НАТО продолжит углублять военное сотрудничество с Азербайджаном – главный маршал авиации Сотрудничество с НАТО позволяет проводить реформы в ВС Азербайджана – министр обороны Азербайджан намерен укреплять стратегическое партнерство с НАТО – министр обороны Политическая поддержка НАТО суверенитета Азербайджана важна для регионального мира, заявляют в Баку Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к диалогу с НАТО Карабахский конфликт надо урегулировать мирным путем – Пентагон

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]