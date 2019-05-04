Американский космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 в субботу вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, который затем должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В 9:50 мск космический корабль Crew Dragon успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет. Замтем на корабле успешно раскрылились солнечные батерии, которые обеспечать его энергией.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила посадку на плавучей платформе в Атлантике.

17-й по счету запуск данного "грузовика" к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 02:48 по восточноамериканскому времени (9:48 мск).

Космический корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 5 мая. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Процессом захвата корабля и его стыковки со станцией будут управлять члены экипажа МКС канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг.

Запуск грузового корабля Cargo Dragon, который должен был стартовать к МКС еще 25 апреля, неоднократно откладывался. 29 апреля экипаж МКС обнаружил проблему с одним из коммутационных блоков, который распределяет энергию на два из восьми каналов электропитания станции. По этим каналам на все системы станции поступает электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями станции.

Вышедший из строя блок MBSU на 25% снизил подачу электроэнергии системам станции. В результате запуск грузовика Cargo Dragon пришлось отложить. 2 мая наземные службы в центре управления полетами в Хьюстоне с помощью дистанционной руки-манипулятора МКС провели успешную операцию по замене вышедшего из строя электрического распределительного щита MBSU на аналогичный запасной агрегат. Последующая проверка показала штатную работу системы электроснабжения МКС по номинальным параметрам, а также возможность дополнительных мощностей, необходимых для проведения захвата рукой-манипулятором Canadarm-2 "грузовика" и его стыковки со станцией.

Однако перенесенный на 3 мая старт вновь был отменен в связи проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе, предназначенной для посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.