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Происшествия 04.05.2019 12:09

Режим ЧС введен в лесах Зейского района Приамурья из-за пожаров

На территории Зейского района Приамурья установили режим чрезвычайной ситуации в лесах, сообщает пресс-служба администрация района.

"С 4 мая на территории Зейского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала пожароопасного периода в Приамурье зафиксировано 211 природных пожаров на площади 58 тыс. га.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРИАМУРЬЕ, ПОЖАР, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]