Режим ЧС введен в лесах Зейского района Приамурья из-за пожаров

На территории Зейского района Приамурья установили режим чрезвычайной ситуации в лесах, сообщает пресс-служба администрация района.

"С 4 мая на территории Зейского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала пожароопасного периода в Приамурье зафиксировано 211 природных пожаров на площади 58 тыс. га.