Палестинцы из Газы обстреляли Израиль сотней самодельных ракет

Палестинцы из сектора Газа запустили в субботу утром около 90 ракет в сторону Израиля, сообщили в израильском военном командовании.

Изначально поступали данные о запуске примерно 50 ракет.

Часть этих ракет удалось перехватить. "Десятки ракет были перехвачены системой "Железный купол", - отмечается в сообщении Армии обороны Израиля в "Твиттере".

Тем не менее, в результате ракетного обстрела один человек получил ранения. Израильские военные в ответ нанесли несколько ударов по позициям боевиков движения ХАМАС в секторе Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позже в субботу обсудит создавшуюся ситуацию с руководителями силовых структур.