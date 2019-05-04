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Дальнее зарубежье 04.05.2019 12:23

Палестинцы из Газы обстреляли Израиль сотней самодельных ракет

Палестинцы из сектора Газа запустили в субботу утром около 90 ракет в сторону Израиля, сообщили в израильском военном командовании.

Изначально поступали данные о запуске примерно 50 ракет.

Часть этих ракет удалось перехватить. "Десятки ракет были перехвачены системой "Железный купол", - отмечается в сообщении Армии обороны Израиля в "Твиттере".

Тем не менее, в результате ракетного обстрела один человек получил ранения. Израильские военные в ответ нанесли несколько ударов по позициям боевиков движения ХАМАС в секторе Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позже в субботу обсудит создавшуюся ситуацию с руководителями силовых структур.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]